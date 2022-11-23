23 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: www.ekaterinburg-eparhia.ru

Александрийская Церковь прекратила поминать патриарха Кирилла и "лишила сана" патриаршего экзарха Африки

Синод Александрийской Церкви решил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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В 2019 году патриарх Александрийский Феодор II, после многочисленных заверений, что он признает только одну Церковь на Украине под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, неожиданно отвернулся от канонической УПЦ и начал поминать главу украинских раскольников, с которым позже начал служить. После этого ухода в раскол РПЦ прекратила евхаристическое общение с Александрийской Церковью как раскольнической, а в конце 2021 года взяла всю территорию Африки под свое духовное окормление, образовав на ее территории Патриарший Экзархат, который возглавил митрополит Клинский Леонид (Горбачев). В Александрии выступили с протестом и начали борьбу против РПЦ в африканских странах, используя светские власти. Параллельно были призывы к РПЦ уйти из Африки.

В решении Александрийского Синода говорится, что после многих месяцев игнорирования и молчания патриарха Кирилла его поминовение прекращено. Также заявлено о "лишении священного сана" патриаршего экзарха митрополита Леонида.

Последний решение Александрии пока не комментировал. В своем телеграм-канале он пишет в основном о принятии новых общин в лоно РПЦ в различных странах Африки и посильной помощи местному населению. Накануне экзарх пожелал Синоду АПЦ успешной работы.

"Надежды, что покаются в своем беззаконии, нет. А значит, и тем для разговора с ними тоже нет. А мы предупреждали. Говорили. Просили. А вы нам язвительно отвечали: а что вы нам сделаете!?.. Время платить по счетам. Работаем, братья!" - написал он.

Напомним, вся Африка стала канонической территорией РПЦ в силу того, что православные Африки остались без духовного окормления канонической Православной Церкви. Летом глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Африку сказал, что ее роль во внешней политике России будет "существенно повышена".

Теги: РПЦ, Африка, православие, церковь



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