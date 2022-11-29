Экономическая активность в ЕС упала до минимума

Экономическая активность в странах Европы упала до минимума. Об этом говорится в отчете Европейского круглого стола промышленников.

Опрос генеральных директоров и председателей известных европейских промышленных и технологических компаний, работающих по всему миру, проводился в течение октября. Изучались настроения в бизнесе.

Показатель экономической уверенности снизился до 24 во второй половине 2022 года по сравнению с 37 в первой половине. Он находится в диапазоне от 0 до 100, причем значение менее 50 отражает больше негативных ответов, чем положительных. Текущий уровень уверенности является самым низким из когда-либо зарегистрированных и даже ниже уровня в начале режима пандемии. Двузначная инфляция подорвала доверие бизнеса. 87% ожидают дальнейшего общего ухудшения экономических перспектив в ближайшие полгода, а 71% - в их конкретной отрасли.

В аналогичном опросе в США уверенность руководителей компаний упала с 42 до 32, то есть чуть лучше, чем в Европе. При этом у руководителей транснациональных корпораций, базирующихся в Китае, уровень доверия вырос с 34 до 47, хотя ожидания все еще скорее негативные .

Из-за высоких цен на энергоносители 32% руководителей временно прекращают или сокращают свое производство, а 15% планируют вообще закрыть его.

Европа подвержена реальному риску деиндустриализации, поскольку сохраняющиеся высокие энергозатраты подрывают глобальную конкурентоспособность европейских производителей. Результаты опроса показывают, что эта тенденция, скорее всего, сохранится, считает исполнительный директор корпорации BASF Мартин Брудермюллер.

Как сообщает Евростат, способность сводить концы с концами в ЕС становится все труднее. Во втором квартале 2022 года в 11 изученных странах ЕС доля тех, кто едва сводит концы с концами, колебалась от 11% в Финляндии до 40% в Болгарии. Во Франции таких 22%.