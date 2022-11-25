Politico: Страны ЕС недовольны США, которые наживаются на военном конфликте

Европа недовольна администрацией Джо Байдена, обвиняя США в том, что они наживаются на военном конфликте, в то время как страны ЕС терпят большие убытки. Материал об этом вышел на первой полосе европейского издания Politico.

"Если трезво взглянуть на вещи, то страна, которая больше всего выигрывает от этого военного конфликта, - это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, к тому же продают больше оружия", - сказал один высокопоставленный еврочиновник.

В Европе недовольны также американскими субсидиями, которые угрожают разрушить европейскую промышленность, так как инвесторы уйдут из ЕС в США, о чем недавно писало Накануне.RU.

"Америка должна осознать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС", - сказал чиновник ЕС.

Европейская экономика в рецессию, инфляция быстро растет, а катастрофическое сокращение поставок энергоносителей грозит отключениями электроэнергии. Пытаясь снизить свою зависимость от российских энергоносителей, страны ЕС вместо этого переходят на газ из США, но те продают его почти в четыре раза дороже, чем он стоит в Америке.

"США придерживаются внутренней повестки дня, которая, к сожалению, протекционистская и дискриминирует союзников США", - сказал ведущий специалист Европейского парламента по трансатлантическим отношениям Тонино Пикула.

Более дешевая энергия быстро стала огромным конкурентным преимуществом для американских компаний и удавкой для европейских.

"Ваш ближайший союзник на самом деле извлекает огромную прибыль из ваших проблем", - сказал еще один европейский дипломат.