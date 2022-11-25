25 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: www.novatek.ru

В ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном по итогам состоявшейся в четверг встречи в Брюсселе. Подчеркивается, что новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках.

Европейские страны обяжут компании пользоваться услугами посредника, чтобы довести долю закупаемого газа до 15% от обязательств по заполнению хранилищ в 2023 году, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЕК предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере €275 за мегаватт в час на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF).

Теги: ес, газ, совместные закупки



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