29 Ноября 2022
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Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Форвард "Урала" сыграет в Матче звезд Кубка России

Стало известно, кто из игроков ФК "Урал" примет участие в Матче звезд Кубка России.
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, 3 декабря представители команд Пути РПЛ и Пути Регионов сыграют в шоу-матче и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. А сразу после развлекательной программы состоится жеребьевка весенней части Кубка.

Как отмечают в РФС, Матч звезд Кубка России станет первым подобным событием в истории турнира. Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5 на 5. В составах команд – Квинси Промес ("Спартак"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов") и другие известные игроки.

Полный состав участников матча пока не называется. Однако, как стало известно Накануне.RU, екатеринбургский "Урал" представит нападающий Алексей Каштанов. В самом клубе подтвердили информацию об участии своего форварда в данной игре.

Кроме этого, команды пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки. А вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

Матч звезд Кубка России и жеребьевку в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

Напомним, что "Урал" еще в октябре досрочно вышел в плей-офф турнира. В дальнейшем команда Виктора Гончаренко заняла первое место в своей группе.

Теги: Матч звезд, Каштанов, Кубок России



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