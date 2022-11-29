ЕС вновь не смог договориться об уровне лимита цен на нефть из России

Представители стран ЕС вновь не смогли договориться об уровне потолка цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам источников агентства, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость слишком высокой.

Сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность установить потолок на уровне 62 долларов за баррель.

Ранее Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.Отмечалось, что такое предложение - снизить потолок цен на российскую нефть в два раза - может нарушить единство Евросоюза.