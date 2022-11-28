В Курской области матерям погибших военных чиновники подарили наборы полотенец

В Курской области в честь Дня матери чиновники подарили матерям военнослужащих, погибших во время СВО, наборы полотенец и открытки. Подарочные наборы можно разглядеть на снимках в фотоотчете, опубликованном на официальной странице администрации Льговского района. Накануне праздника матерей погибших навестил районный глава Сергей Коростелев. На подарки чиновников обратило внимание издание "Подъем".

В комментариях пользователи в целом одобряют инициативу чиновников. "Они достойны большего. Они потеряли своих сыновей. Низкий вам поклон от всех нас за ваших сыновей", - пишет один из посетителей страницы администрации. "У матерей горе, не понять скорбь матерей потерявших своих сыновей. Но, как важно внимание главы администрации!!! Спасибо главе, не оставляйте без внимания такие семьи всегда!" – добавляет другая пользовательница. "Конечно детей не вернуть!!! Приятно внимание!" – пишет еще одна.