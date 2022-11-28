28 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Аукцион по закупке новых "Лад" для мэрии Екатеринбурга не состоялся

Аукцион по закупке автомобилей для администрации Екатеринбурга признан несостоявшимся. Однако контракт с поставщиком все равно будет заключен.

Напомним, власти уральской столицы намеревались закупить новые машины в автопарк городской мэрии. Речь шла о легковых авто марки "Лада" или их эквиваленте. Они предназначались для нужд автобазы администрации Екатеринбурга. Всего планировалось закупить 11 машин по 1,6 млн рублей за штуку.

Как сообщается на официальном портале госзакупок, аукцион не состоялся – на него была подана только одна заявка.

"По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона признать электронный аукцион несостоявшимся на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона №44-ФЗ", - говорится в опубликованном протоколе по итогам определения поставщика.

При этом уточняется, что контракт с участником с идентификационным номером 1 будет заключен по начальной (максимальной) цене – более 17 млн рублей.

"В связи с признанием поданной им единственной заявки на участие в электронном аукционе соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки", - говорится в протоколе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее не состоялся аукцион по закупке новых автомобилей для чиновников Нижнего Тагила.

Теги: мэрия, Лада, аукцион, Екатеринбург



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