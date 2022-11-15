15 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Импортозамещение? В мэрии Екатеринбурга закупают "Лады" вместо "Тойот"

Власти Екатеринбурга намерены закупить новые машины в автопарк городской мэрии. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона было опубликовано накануне на официальном портале госзакупок.
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Как говорится в описании объекта закупки, речь идет о легковых автомобилях марки "Лада" или их эквиваленте. Машины предназначены для нужд автобазы администрации города Екатеринбурга.

Уточняется, что товар должен быть новым и выпущенным не ранее 2022 года. На него должна распространяться полная гарантия производителя, а качество – соответствовать действующим в РФ стандартам.

Всего планируется закупить 11 машин по 1,6 млн рублей за штуку. В общей сумме на закупки планируется потратить чуть больше 17 млн рублей. Согласно опубликованной информации, сейчас закупка находится на этапе "Подача заявок". Их окончание запланировано на 23 ноября этого года.

Напомним, в 2019 году мэрия Екатеринбурга собиралась приобрести 10 легковых автомобилей за 18 млн рублей для своей автобазы. Тогда речь шла о японских Toyota Camry.

Теги: автомобили, мэрия, закупки



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