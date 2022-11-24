Пойдут пешком? Аукцион по закупке авто для тагильских чиновников не состоялся

Аукцион по закупке новых автомобилей для чиновников Нижнего Тагила признан несостоявшимся.

Напомним, электронный аукцион был объявлен 15 ноября. Тагильские власти собирались взять четыре легковых авто стоимостью 1,4 млн рублей за штуку. Закупку размещала администрация Нижнего Тагила, однако заказчиками выступали управление культуры, управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики, а также администрации Тагилстроевского и Дзержинского районов города.

Купить машины планировалось за счет средств местного бюджета. Подача заявок завершилась накануне, 23 ноября. А сегодня стали известны результаты.

Как сообщается на официальном портале госзакупок, в итоге аукцион признан несостоявшимся.

"По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся", - говорится в опубликованном протоколе по итогам определения поставщика.

Как сообщало Накануне.RU, власти Екатеринбурга также собираются закупить новые машины в автопарк городской мэрии. Планируется приобрести 11 автомобилей по 1,6 млн рублей за штуку.