28 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Департамент общественных связей Россельхозбанка

В ЕС рассмотрят возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз изучит возможности снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT", - заявил Стано.

Он отметил, любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения всех государств — членов Совета ЕС.

Ранее стало известно, что Запад может пойти на снятие некоторых санкций с российского экспорта в обмен на продление зерновой сделки. По данным Financial Times, Запад предлагает Москве возобновление возможности поставок сжиженного аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Еще одним пунктом соглашения может стать ослабление санкций в отношении Россельхозбанка. В частности, речь идет о подключении банка к системе SWIFT.

Теги: россельхозбанк, ес, санкции, SWIFT



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