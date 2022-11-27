Футболисты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку во время матча Кубка России

Массовая драка произошла в концовке матча последнего тура группового этапа Кубка России по футболу между футболистами "Спартака" и "Зенита".

В конце основного времени встречи счет был 0:0. Стычка началась после игрового эпизода между Вильмаром Барриосом ("Зенит") и Квинси Промесом ("Спартак"). Когда игроков стали разнимать, футболист "сине-бело-голубых" Родригао пустил в ход удары ногами. Далее началась массовая драка.

По итогам инцидента красные карточки получили сразу шестеро футболистов - по трое от каждой команды, пишет РИА Новости.

Добавим, в серии пенальти москвичи проиграли 2:4.