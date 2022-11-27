27 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: danwhitewebsite.com

Губернатор Псковской области заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу

Беспилотники НАТО пытались пересечь российскую границу в Псковской области, об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Видео выступления появилось в его телеграм-канале.

"Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами", — заявил он, добавив, что подобное "мирное взаимодействие" обострилось после начала СВО.

Ведерников напомнил, что российский регион граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс.

В конце октября сообщалось, что два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Машины находились там на ремонте. Военный аэродром, на котором произошло ЧП, расположен недалеко от российско-латвийской границы. Причины взрыва не сообщались.

Теги: псковская область, беспилотники, нато



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