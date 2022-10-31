31 Октября 2022
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Происшествия В России
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В Псковской области взрывом повреждены два вертолета Ка-52

Два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области, сообщает РЕН ТВ.

Источник телеканала уточнил, что инцидент произошло вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе. По его данным, всего было три взрыва.

Baza пишет, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг. Телеграм-канал уточняет, что военный аэродром, на котором произошло ЧП, расположен недалеко от российско-латвийской границы.

Получившие повреждения вертолеты находились на аэродроме на ремонте.

Отметим, ударные вертолеты Ка-52 воздушно-космических сил России задействованы в спецоперации на Украине.

Теги: ка-52, взрыв, псковская область



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