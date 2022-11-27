Полиция в Астане разогнала несанкционированный митинг из 300 человек

В день инаугурации президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева полиция в столице республики разогнала несанкционированный митинг, в котором, по данным МВД, участвовало около 300 мужчин.

В министерстве внутренних дел заявили, что в одном из ночных клубов предприниматель организовал мероприятие для молодежи, а потом призывал собравшихся к незаконному шествию. Сколько человек было задержано – не сообщается.

Казахстанские СМИ сообщили, что к организации шествия мог быть причастен молодой миллионер Марат Абиев и его проект TDFA.