27 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Полиция в Астане разогнала несанкционированный митинг из 300 человек

В день инаугурации президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева полиция в столице республики разогнала несанкционированный митинг, в котором, по данным МВД, участвовало около 300 мужчин.

В министерстве внутренних дел заявили, что в одном из ночных клубов предприниматель организовал мероприятие для молодежи, а потом призывал собравшихся к незаконному шествию. Сколько человек было задержано – не сообщается.

Казахстанские СМИ сообщили, что к организации шествия мог быть причастен молодой миллионер Марат Абиев и его проект TDFA.

Теги: полиция, астана, несанкционированный митинг



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