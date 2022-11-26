В Астане в день инаугурации Токаева задержали участников шествия, в городе перебои с интернетом

В Астане в день инаугурации избранного президента Касыма-Жомарта Токаева силовики задержали участников шествия-митинга, организованного сторонниками бизнесмена Марата Абиева и его проекта TDFA, об этом сообщают казахстанские СМИ.

По данным издания "Власть", в Астане почти по всему городу наблюдаются перебои с интернетом – и мобильным, и проводным. СМИ также утверждает, что появившиеся в сети кадры с задержанием митингующих людей – это полиция и сторонники Абиева, собравшиеся у торгового центра MEGA.

О целях митинга сторонников бизнесмена не сообщается.