Строительство храма ЦВО на Среднем Урале идет опережающими темпами

Строительство храма Центрального военного округа в уральском городе Верхняя Пышма идет с опережением графика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

С начала октября на месте началось возведение фундамента и цокольного этажа. Планируется, что в ближайшие месяцы фундаментные работы будут завершены. Сейчас стройка идет полным ходом.

Настоятель главного храма ЦВО иерей Георгий Юранев уже обустроил молитвенную комнату и еженедельно совершает богослужения и молебны о строительстве храма. Богослужения проходят еженедельно: в субботу вечером с 16 часов и в воскресенье утром с 8.30. После литургии верующие идут крестным ходом на место строительства и служат краткий молебен, а священники кропят стройку святой водой. Присоединиться к общей молитве приглашают всех желающих.

Напомним, 14 августа 2021 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил молебен на начало строительства и освятил закладку первого камня в основание воинского храма ЦВО в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Верхней Пышме. Назвали будущий храм во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского. Место выбрано неслучайно: именно в парке "Патриот" в городе Кубинка Московской области построен главный храм Вооруженных Сил России.

Между тем, на сегодняшний день сотни мобилизованных свердловчан не получили обещанные денежные выплаты за октябрь. В ситуации разбирается военная прокуратура.