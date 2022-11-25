Строительство храма ЦВО на Среднем Урале идет опережающими темпами

25 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Екатеринбургская Епархия

Строительство храма ЦВО на Среднем Урале идет опережающими темпами

Строительство храма Центрального военного округа в уральском городе Верхняя Пышма идет с опережением графика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

С начала октября на месте началось возведение фундамента и цокольного этажа. Планируется, что в ближайшие месяцы фундаментные работы будут завершены. Сейчас стройка идет полным ходом.

Настоятель главного храма ЦВО иерей Георгий Юранев уже обустроил молитвенную комнату и еженедельно совершает богослужения и молебны о строительстве храма. Богослужения проходят еженедельно: в субботу вечером с 16 часов и в воскресенье утром с 8.30. После литургии верующие идут крестным ходом на место строительства и служат краткий молебен, а священники кропят стройку святой водой. Присоединиться к общей молитве приглашают всех желающих.

Строительство главного храма Центрального военного округа в Верхней Пышме(2022)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Строительство главного храма Центрального военного округа в Верхней Пышме(2022)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Напомним, 14 августа 2021 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил молебен на начало строительства и освятил закладку первого камня в основание воинского храма ЦВО в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Верхней Пышме. Назвали будущий храм во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского. Место выбрано неслучайно: именно в парке "Патриот" в городе Кубинка Московской области построен главный храм Вооруженных Сил России.

Между тем, на сегодняшний день сотни мобилизованных свердловчан не получили обещанные денежные выплаты за октябрь. В ситуации разбирается военная прокуратура.

Теги: храм, епархия, ЦВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.08.2021 12:38 Мск Именем Невского: на Среднем Урале построят главный военный храм ЦВО


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети