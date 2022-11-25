Аксенов: Заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов - феерический бред

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "феерическим бредом" заявление секретаря украинского СНБО Алексея Данилова о гибели иранских инструкторов в республике.

"Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД РФ назвали "безосновательными" обвинения в поставках России иранских беспилотников. Замглавы министерства Сергей Вершинин полагает, что этим западные страны пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.