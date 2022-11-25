25 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Причиной схода тепловоза на станции Первоуральск названа ошибка машиниста

В транспортной прокуратуре объявили результаты проверки по факту схода тепловоза на Свердловской железной дороге.

Напомним, инцидент произошел рано утром 27 октября на станции Первоуральск: с рельсов сошел тепловоз. Все случилось при выполнении маневренных работ по перестановке 16 грузовых вагонов, в это время техника наехала на тупиковую призму. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, установлено, что причиной схода стало невыполнение машинистом правил технической эксплуатации железных дорог – в части необеспечения безопасной скорости движения и сохранности железнодорожного подвижного состава.

тепловоз сошел с рельсов в Первоуральске(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

В ведомстве отметили, что сейчас нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также организован инструктаж о безопасности движения поездов всех работников локомотивного депо.

Что касается главного виновника – машиниста тепловоза – ему был назначен штраф.

Теги: тепловоз, сход, причина, прокуратура



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