Причиной схода тепловоза на станции Первоуральск названа ошибка машиниста

В транспортной прокуратуре объявили результаты проверки по факту схода тепловоза на Свердловской железной дороге.

Напомним, инцидент произошел рано утром 27 октября на станции Первоуральск: с рельсов сошел тепловоз. Все случилось при выполнении маневренных работ по перестановке 16 грузовых вагонов, в это время техника наехала на тупиковую призму. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, установлено, что причиной схода стало невыполнение машинистом правил технической эксплуатации железных дорог – в части необеспечения безопасной скорости движения и сохранности железнодорожного подвижного состава.

В ведомстве отметили, что сейчас нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также организован инструктаж о безопасности движения поездов всех работников локомотивного депо.

Что касается главного виновника – машиниста тепловоза – ему был назначен штраф.