27 Октября 2022
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Политика
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Первоуральске при перестановке вагонов тепловоз сошел с рельсов

Сегодня утром на станции Первоуральск с рельсов сошел тепловоз ТЭМ18 ДМ 760. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 06.40 при выполнении тепловозом маневренных работ по перестановке 16 грузовых вагонов. В это время техника наехала на тупиковую призму, после чего на место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

тепловоз сошел с рельсов в Первоуральске(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

"Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления обстоятельств произошедшего, а также проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов не приостанавливалось, инфраструктура железнодорожного транспорта также не повреждена.

Теги: Первоуральск, тепловоз



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