В Первоуральске при перестановке вагонов тепловоз сошел с рельсов

Сегодня утром на станции Первоуральск с рельсов сошел тепловоз ТЭМ18 ДМ 760. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 06.40 при выполнении тепловозом маневренных работ по перестановке 16 грузовых вагонов. В это время техника наехала на тупиковую призму, после чего на место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления обстоятельств произошедшего, а также проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов не приостанавливалось, инфраструктура железнодорожного транспорта также не повреждена.