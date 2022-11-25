25 Ноября 2022
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Фото: фонд святой Екатерины

Патриарший экзарх Африки назвал никчемным свое "лишение сана" Александрией

Александрийская Православная Церковь (АПЦ) в своем бессилии пытается хоть как-то навредить деятельности РПЦ в Африке. Об этом заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, которого накануне АПЦ "лишила сана", а патриарха Кирилла прекратила поминать в ответ на создание год назад в Африке Экзархата РПЦ.

Ранее РПЦ создала Африканский Экзархат после ухода АПЦ в раскол и, как следствие, оставления всей территории Африки без духовного окормления канонической Церкви, которая и была взята под омофор патриарха Московского и всея Руси.

Иерарх отметил, что миссия Патриаршего Экзархата продолжает свои труды, а "оппонентам ничего не остается, как брызгать завистью и ядом. Дела в Африке у них все хуже и хуже". Он напомнил о предательстве патриарха Александрийского Феодора II, который призывал быть верным митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в составе РПЦ, но потом, "ознакомившись с папкой о своих шалостях, любезно предоставленной связкой СБУ-ЦРУ, вдруг резко заявил свою поддержку турецкому офицеру Варфоломею".

"Следующий документ, пусть не скоро, но он его подпишет, сомнений нет, будет акт о полной капитуляции АПЦ, а ее главному фигуранту Феодору места в истории не достанется. Такой бездарный, плачевный итог ждет грека, пока еще находящегося в Африке", - написал митрополит Леонид, пообещав реакцию РПЦ в ближайшее время.

В интервью порталу "Интерфакс-Религия" он заявил, что в решении Александрийского Синода даже нет ссылок на священные каноны. А лишить сана священнослужителя может только та Церковь, в которой он несет свое служение.

Теги: церковь, православие, РПЦ, Африка



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