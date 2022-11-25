25 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Суд вынес приговор уральскому охраннику, державшему в заложницах трех девушек

Жителю Среднего Урала вынесли приговор за незаконное лишение свободы трех девушек. Он будет годами принудительно работать на государство.
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Напомним, все случилось в конце апреля этого года в квартире дома по улице Механизаторов в Ачите: 35-летний мужчина выпивал в компании трех знакомых совершеннолетних девушек. Вскоре участницы застолья решили разойтись по домам, но уралец, не желая их отпускать, схватил нож и запретил покидать жилище. В итоге одной из них все-таки удалось вырваться, после его она обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд признал уральца виновным. Ему назначены принудительные работы сроком на три года и один месяц с удержанием 10% заработка в доход государства.

Вот как эту криминальную историю прокомментировал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

"Мужчина, который, вопреки действующему законодательству, посчитал возможным ограничивать свободу передвижения своих знакомых, работает охранником в одном из ЧОПов. В силу жизненного опыта и своей профессии он наверняка понимал, что действует незаконно. Однако в данном случае, как видим, желание джентльмена продолжить фуршет в обществе трех прекрасных дам перевесило страх перед законным возмездием за противоправное поведение, поэтому он и решился на столь неординарный поступок. Что касается освобождения гражданок, то им помог местный участковый уполномоченный полиции, который оперативно среагировал на обращение одной из участниц события и прибыл на место происшествия", - рассказал полковник Горелых.

Согласно приговору, в исправительный центр для направления на принудительные работы охранник должен прибыть самостоятельно.

Теги: девушки, охранник, суд, приговор



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