22 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: 66.мвд.рф

Уралец ограбил квартиру, выдав себя за сотрудника Росгвардии

Направлено в суд уголовное дело жителя Каменска-Уральского, обвиняемого в грабеже. "На дело" он пошел в форме сотрудника Росгвардии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 22-летний молодой человек. Расследование показало, что в августе этого года он купил комплект форменной одежды сотрудников войск национальной гвардии (полевой костюм "синяя точка"), а также кобуру для пистолета и наручники. 14 августа, надев на себя форму росгвардейца, уралец вышел на улицу и увидел подростка, достававшего из гаража велосипед.

Под предлогом проверки документов, а также выявления якобы похищенного имущества преступник предложил ребенку пустить его в квартиру. Школьник, будучи уверенным, что имеет дело с представителем власти, отвел его домой. Осмотрев квартиру, злоумышленник начал угрожать парню избиением. Также он показал на находящийся в кобуре пистолет и заявил, что сейчас достанет его и применит по назначению.

Надев на руки перепуганного юноши наручники, грабитель похитил имущество из квартиры подростка и его матери на сумму более 170 тысяч рублей. Однако уйти от правосудия ему не удалось, в дальнейшем он был задержан.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.

Теги: Росгвардия, грабитель, прокуратура, суд



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