25 Ноября 2022
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Происшествия Крым
Фото: t.me/pdmnews

Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма

Система ПВО сработала в городе Армянске на севере Крымского полуострова – на границе с Херсонской областью, об этом сообщил глава населенного пункта Василий Телиженко.

В начале этой неделе власти Крыма в жесткой форме опровергли слухи о возможной эвакуации населения Армянска и его окрестностей, прилегающих к Херсонской области. При этом в северных районах Крыма было продлено действие высокого уровня террористической опасности.

18 ноября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на территории Крыма ведутся фортификационные работы, "направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан". Он добавил, что "безопасность Крыма должна быть достигнута за счет мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области".

Теги: армянск, пво, крым



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