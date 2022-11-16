Вслед за мэрией Екатеринбурга купить новые авто решили чиновники Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила собирается закупить новые машины в автопарк. Извещение о проведении электронного аукциона было опубликовано накануне, 15 ноября, на официальном портале госзакупок.

Для чиновников планируется взять четыре легковых автомобиля стоимостью 1,4 млн рублей каждый. Закупку разместила администрация Нижнего Тагила, однако заказчиками выступают управление культуры, управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики, а также администрации Тагилстроевского и Дзержинского районов города.

Купить авто предполагается за счет средств местного бюджета. Окончание подачи заявок 23 ноября, а срок исполнения контракта – 30 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга намерены закупить новые машины в автопарк городской мэрии. Речь идет о легковых автомобилях марки "Лада" или их эквиваленте. Всего планируется приобрести 11 машин по 1,6 млн рублей за штуку.