Решение о возвращении Samsung отложено на неопределенный срок

Официальное возобновление продаж техники южнокорейской корпорации Samsung в России задерживается на неопределенный срок.

Решение об этом пока не принято, сообщают "Известия" со ссылкой на источники компаниях — партнерах производителя.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Samsung уступает долю на российском рынке производителям из Китая, но в силу политических причин не может активизировать инвестиции в продвижение и маркетинг.

Пока производитель не закрывает офис в Москве и даже набирает сотрудников в России. На 22 ноября на сайте hh.ru было 28 активных вакансий Samsung Electronics Rus Company. Требуются менеджер по продажам, интернет-маркетолог, руководитель отдела клиентского обслуживания, руководитель отдела продаж и другие специалисты. Кроме того, с российскими картами "Мир" продолжает работать Samsung Pay.

Не прекращает корпорация и спонсорские активности в России. Например, в сентябре производитель выступил официальным партнером литературной премии "Ясная Поляна".

Официальное возобновление продаж техники корейской компании случится не раньше завершения специальной военной операции России, считает один из собеседников издания, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Поводом для разговоров о возвращении компании на рынок РФ могло стать то, что южнокорейский бренд обновил российский сайт.