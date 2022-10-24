24 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Samsung

Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в РФ

Южнокорейская корпорация Samsung не принимала решения о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там пояснили, что поставки по-прежнему приостановлены.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Издание полагает, что у компании "есть стойкое желание остаться в России".

В сентябре газета также писала, что Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Поводом для разговоров о возвращении компании на рынок РФ могло стать то, что южнокорейский бренд обновил российский сайт.

Теги: Samsung, поставки, Россия



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