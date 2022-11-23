23 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области со школы взыскали 300 тысяч за травму ученика

С Бердюжской школы в пользу ученика взыскали компенсацию морального вреда за полученную травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверку надзорное ведомство провело после обращения матери ребенка.

"Установлено, что образовательной организацией не обеспечены безопасные условия обучения, в результате чего в апреле 2022 года ученик 7б класса, пробегая по коридору в кабинет, упал и получил сложный закрытый перелом большеберцовой кости, который повлек тяжкий вред здоровью. Мальчик получал длительное и болезненное лечение, в том числе оперативное, до сих пор не восстановился после травмы. Прокуратура района по итогам проверки внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 300 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: школа, иск, травма, перелом



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