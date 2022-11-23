В Тюменской области со школы взыскали 300 тысяч за травму ученика

С Бердюжской школы в пользу ученика взыскали компенсацию морального вреда за полученную травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверку надзорное ведомство провело после обращения матери ребенка.

"Установлено, что образовательной организацией не обеспечены безопасные условия обучения, в результате чего в апреле 2022 года ученик 7б класса, пробегая по коридору в кабинет, упал и получил сложный закрытый перелом большеберцовой кости, который повлек тяжкий вред здоровью. Мальчик получал длительное и болезненное лечение, в том числе оперативное, до сих пор не восстановился после травмы. Прокуратура района по итогам проверки внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.



Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 300 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.