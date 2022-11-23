Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности военных, сбивших рейс MH17

Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 объявят весной 2023 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

Информация будет касаться установления личности членов экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании, пояснила она.

Ранее Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу MH17. С Олега Пулатова обвинения сняты.

По словам судьи, самолет MH17 был сбит в 2014 году ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, который тогда находился под контролем ополченцев ДНР. При этом суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук".