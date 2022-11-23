В Екатеринбурге вынесли приговор сиделке, жестоко истязавшей ветерана труда

В Екатеринбурге суд вынес приговор сиделке, избившей пенсионерку. Ее ожидает принудительное лечение.

Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года. По версии следствия, сиделка нанесла травмы пожилой женщине – ветерану труда. У 95-летней пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы. В дальнейшем старушка скончалась от проблем с сердцем.

Изначально дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако затем его переквалифицировали на статью 117 УК РФ (Истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии). Как выяснили в Следственном комитете, сиделка является сотрудницей частной патронажной службы, а причиной жестокого избиения стало то, что у нее не сложились отношения с подопечной.

Как установили в СК, злоумышленница била бабушку тапком, хватала и таскала ее за волосы, а также несколько раз ударила ногами. Об инциденте стало известно благодаря другой сотруднице патронажной службы, которая заметила повреждения на теле пожилой женщины.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, специализированная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении сиделки показала, что та страдает психическим расстройством. Издеваясь над старушкой, она не осознавала характер и опасность своих действий.

Приняв это во внимание, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил женщине принудительные меры медицинского характера. Согласно постановлению, ее поместят в специализированное медучреждение.

Напомним, расследование этого резонансного инцидента находилось на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.