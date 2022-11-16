16 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Трое жителей Екатеринбурга до смерти избили незнакомца, "заступившись" за девушку

В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жители, лишившие жизни совершенно незнакомого им человека. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое молодых людей 1999 и 2000 годов рождения.

Все случилось в ночь на 22 мая прошлого года: пьяные парни стояли на пешеходной аллее на улице Мира в уральской столице. Знакомая девушка сообщила им неподтвержденную информацию о якобы возникшем конфликте на улице с неким молодым человеком. Приятели решили найти его и разобраться.

Возле здания школы №36 на улице Малышева один из злоумышленников напал на прохожего и стал избивать. Тот попытался убежать от агрессоров, но они догнали его и стали бить уже втроем. От полученных телесных повреждений – сочетанной механической травмы – молодой человек скончался на месте происшествия.

Как показало расследование, никто из нападавших со своей жертвой знаком не был. Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Фигурантам грозит до 15 лет колонии.

Теги: суд, прохожий, избили, прокуратура, Екатеринбург



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