22 Ноября 2022
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Происшествия В России Москва
Фото:СКР

По делу о пожаре в здании склада в Москве задержан специалист по пожарной безопасности

По делу о пожаре на Комсомольской площади в Москве задержаны специалист по пожарной безопасности Владимир Коновалов и гендиректор фирмы-арендатора помещений ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, задержанным предъявлено обвинение по ч.3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, крупный пожар произошел на цветочном складе в здании на Комсомольской площади 20 ноября. Горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". В результате пожара погибли семь человек.

Теги: пожар, москва, цветочный склад



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