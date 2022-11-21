Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве выросло до семи
Число погибших в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы возросло до семи человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
Личности погибших устанавливаются, пишет Regnum.
Напомним, крупный пожар произошел в здании на Комсомольской площади 20 ноября. Горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.