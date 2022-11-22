Суд оставил без движения жалобу Дубровского на арест имущества на сумму 930 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение суда, наложившего арест на имущество экс-главы региона в размере 930,5 млн рублей в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"В нарушение указанных положений подателем жалобы не представлены доказательства направления апелляционной жалобы ООО "Символ Бетон", ООО "МагСтрой", АО "КредитУралБанк", ООО "МСБИнжиниринг", ООО "Ависком", ООО "Челябинск-Восток-Сервис", конкурсному управляющему АО "Производственное объединение "Монтажник" Соломка Елене Андреевне, ООО "Галерея дизайна", - говорится в определении суда.

Жалоба оставлена без движения. Дубровскому предложено устранить нарушения в срок до 15 декабря 2022 года.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

27 октября прошлого года Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

В сентябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на определение суда, признавшего совершенные ПО "Монтажник" платежи в пользу экс-главы региона на общую сумму 37,3 млн рублей недействительными сделками.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".