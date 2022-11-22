СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру

Служба безопасности Украины пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру, сообщают украинские СМИ и Telegram-каналы.

"Прямо сейчас там проводятся контрразведывательные мероприятия. Территорию вокруг Лавры охраняет много сотрудников спецслужб. Среди прочего идет проверка помещений на наличие оружия", - пишет канал "Инсайдер UA". По его данным, спецслужба также пытается найти спрятавшихся российских диверсантов.

На прошлой неделе СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений о России в одном из храмов Лавры (той ее части, которая подчиняется Украинской православной церкви).