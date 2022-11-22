Госдума готовится освободить обманутых дольщиков от НДФЛ

Депутаты Госдумы России в декабре могут принять в первом чтении проект закона, который освободит обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика.

Инициатива принадлежит ЛДПР и "Единой России". На нее дали положительные заключения правовое управление и правительство РФ. В регионах считают оправданным, что бюджеты субъектов, формируемые в основном за счет НДФЛ, могут недополучить определенную сумму, ведь появление обманутых дольщиков — вина и руководителей на местах.

Сами пострадавшие говорят, что принятие законопроекта позволит сэкономить людям суммы в несколько сотен тысяч рублей, сообщают "Известия".

Подчеркивается, что принятие поправки позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов.