Huawei делит бизнес в СНГ на части

Китайская компания Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Белоруссии будет работать отдельно от других стран СНГ.

Российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ будет курировать штаб-квартира в Бахрейне. Специалисты, отвечающие за развитие бизнеса в РФ и Белоруссии, частично остались в Москве, а частично были релоцированы в Китай.

Подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телекомрешений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Наиболее приоритетными секторами для компании были финансовый и государственный, сообщают "Ведомости".

Напомним, Huawei может окончательно покинуть Россию. С недавних пор вендор вновь перестал поставлять в РФ сотовые телефоны, планшеты, телевизоры и другую технику.