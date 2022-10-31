СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию

Huawei может окончательно покинуть Россию.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в крупном производителе электроники, а также собеседников, близких к сотовым операторам, с недавних пор вендор вновь перестал поставлять в РФ сотовые телефоны, планшеты, телевизоры и другую технику. На вероятное прекращение работы компании может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года. Кроме того, компания больше не набирает сотрудников в РФ, что подтверждает отсутствие вакансий на российских сервисах подбора персонала.

Как говорят эксперты, на сегодня существует как минимум три пути ввоза в страну продукции ушедших брендов. Кроме того, в Huawei не исключают и поставок в Россию через дистрибуторов.

В начале июня Huawei объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. В конце этого же месяца сообщалось, что корпорация больше не экспортирует свои устройства в РФ. Затем появилась информация о возобновлении поставок, сообщают "Известия".

Напомним, ранее китайский производитель электроники Huawei перевёл часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ.