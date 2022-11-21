Координатора движения "За вынос Ленина" приговорили к трем годам колонии

Координатора движения "За вынос Ленина" Михаила Налимова приговорили к трем годам колонии. Мосгорсуд признал его виновным в реабилитации нацизма. Также мужчина пять лет не сможет администрировать интернет-ресурсы.

Уголовное дело было возбуждено из-за поста Налимова в соцсети "ВКонтакте". Суд счел, что на символах Дня победы, в том числе на георгиевской ленте, Налимов рисовал пентаграммы.

Налимов связывает символы воинской славы с культом Сатаны. Он является монархистом и православным радикалом.