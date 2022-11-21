21 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото:podrobnosti.ua

Politico: ЕС может ответить США пошлинами в ответ на протекционизм Вашингтона

Между США и ЕС с высокой вероятностью может начаться торговое противостояние, связанное с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки "зеленой промышленности" в США, который вступает в силу 1 января. Об этом пишет Politico.
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В ответ Германия теперь рассматривает симметричный ответ - табуированные ранее европейские субсидии. Если этого не сделать, то компании могут просто перевести инвестиции из Европы и придется покупать, например, американские электромобили. ЕС хочет, чтобы США заключили сделку, в рамках которой его компании смогут пользоваться американскими льготами. Но этом маловероятно. И в промышленной гонке с США немцы могут пойти на протекционистские меры.

Ранее Берлин обратился к Вашингтону с предложением заключить новую торговую сделку между ЕС и США для урегулирования разногласий, но предложение было отклонено. Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что ЕС придется ответить на этот шаг США собственным снижением налогов и господдержкой, так как США используют недобросовестную конкуренцию.

Плохие экономические новости, что, например, автопроизводитель Tesla приостановил планы по строительству нового завода по производству аккумуляторов в Германии и вместо этого инвестировал в США, только усилили призывы в Берлине рассмотреть возможность введения субсидий для поддержки собственного производителя, тем более в условиях высоких цен на энергоносители.

Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге считает, что если договориться не удастся, то это спровоцирует судебный процесс ЕС против США в ВТО, и Брюссель может ввести пошлины на американские товары.

Теги: США, ЕС, пошлины, субсидии, господдержка, протекционизм



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