19 Ноября 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Правительстве РФ заявили о приближении "идеального шторма" в мировой экономике

Мировая экономика в ближайшие несколько лет вступит в период "идеального шторма" в результате "столкновения" трех трендов кризиса, заявил журналистам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке глава российской делегации на саммите и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Бросается в глаза то, что мы сейчас только входим в понимание проблем, которые складываются в мире. Предстоящие несколько лет, это будет период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сталкиваются тренды, которые накапливались достаточно давно", - цитирует Белоусова газета "Ведомости".

Он делегации перечислил три тренда мирового кризиса: рост протекционизма мировой торговли и блокировка правил, которые связаны с ВТО, долговой навес, рост цен, который начался в конце 2020 г., когда резко подорожали металлы.

Теги: Андрей Белоусов, мировая экономика, идеальный шторм



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