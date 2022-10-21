Новый мировой кризис будет тяжелее всех предыдущих, предупреждают в США

Американский экономист, главный исполнительный директор Roubini Macro Associates Inc., Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что на этот раз мировой кризис будет еще более тяжелым, глубоким и продолжительным. Об этом он рассказал Bloomberg.

Рубини считает, что есть 11 среднесрочных и долгосрочных негативных тенденций, которые увеличивают себестоимость производства и бьют по экономике.

"Это будет хуже, чем в 70-е годы. Это не просто краткосрочное явление. Есть протекционизм и деглобализация. Поддержка друзей, переориентация производства из Китая в дорогостоящую Европу и США, старение населения, ограничение миграции, противостояние между США и Китаем, геополитические риски и депрессия, которые приведут к фрагментации, разъединению, балканизации и деглобализации мировой экономики, последствия глобального изменения климата, последствия кибервойн, последствия повторяющихся пандемий, негативная реакция на неравенство в доходах и богатстве, ведущая к политике в пользу трудящихся и так далее. И, конечно, дедолларизация доллара, когда в конечном итоге люди собираются отказаться от долларовых активов из-за финансовых санкций", - перечислил экономист.

При этом он отметил, что ковид и Россия ни при чем.

В 70-х было два стагфляционных шока и инфляционный спад, но соотношение долга составляло 100% ВВП для частного и государственного секторов развитых экономик. Сегодня уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП во всем мире, 420% в странах с развитой экономикой.

"Мы находимся в начале американской резни [промышленности], потому что большая часть индустрии обанкротилась навсегда", - признал эксперт.

Он подчеркивает, что в условиях рецессии правильно было бы смягчать кредитно-денежную политику, но сейчас, помимо рецессии, есть еще и инфляция, поэтому приходится, наоборот, ужесточать ее, повышая ставки. Все это самым негативным образом сказывается на экономике. Обанкротятся очень многие бизнесы, но другого пути нет. Власти не могут и не будет выручать всех.

В Европе же ситуация будет еще хуже по нескольким причинам. Она зависела от дешевых энергоресурсов. Евро слаб, что увеличивает инфляцию. В-третьих, Европа подвержена экспорту в Китай, а Китай очень резко замедляет темпы роста. И, в-четвертых, внутри еврозоны существует риск фрагментации.

Рубини призывает украсть валютные резервы у Китая, Ирана и других неугодных стран так же, как это сделали с Россией. Он считает, что реальной ценностью будет обладать только золото.

В 2020 году Рубини предрек десятилетие новой Великой депрессии.