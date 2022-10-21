Новый мировой кризис будет тяжелее всех предыдущих, предупреждают в США

21 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика За рубежом
Фото: РИА ФАН

Новый мировой кризис будет тяжелее всех предыдущих, предупреждают в США

Американский экономист, главный исполнительный директор Roubini Macro Associates Inc., Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что на этот раз мировой кризис будет еще более тяжелым, глубоким и продолжительным. Об этом он рассказал Bloomberg.

Рубини считает, что есть 11 среднесрочных и долгосрочных негативных тенденций, которые увеличивают себестоимость производства и бьют по экономике.

"Это будет хуже, чем в 70-е годы. Это не просто краткосрочное явление. Есть протекционизм и деглобализация. Поддержка друзей, переориентация производства из Китая в дорогостоящую Европу и США, старение населения, ограничение миграции, противостояние между США и Китаем, геополитические риски и депрессия, которые приведут к фрагментации, разъединению, балканизации и деглобализации мировой экономики, последствия глобального изменения климата, последствия кибервойн, последствия повторяющихся пандемий, негативная реакция на неравенство в доходах и богатстве, ведущая к политике в пользу трудящихся и так далее. И, конечно, дедолларизация доллара, когда в конечном итоге люди собираются отказаться от долларовых активов из-за финансовых санкций", - перечислил экономист.

При этом он отметил, что ковид и Россия ни при чем.

В 70-х было два стагфляционных шока и инфляционный спад, но соотношение долга составляло 100% ВВП для частного и государственного секторов развитых экономик. Сегодня уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП во всем мире, 420% в странах с развитой экономикой.

"Мы находимся в начале американской резни [промышленности], потому что большая часть индустрии обанкротилась навсегда", - признал эксперт.

Он подчеркивает, что в условиях рецессии правильно было бы смягчать кредитно-денежную политику, но сейчас, помимо рецессии, есть еще и инфляция, поэтому приходится, наоборот, ужесточать ее, повышая ставки. Все это самым негативным образом сказывается на экономике. Обанкротятся очень многие бизнесы, но другого пути нет. Власти не могут и не будет выручать всех.

В Европе же ситуация будет еще хуже по нескольким причинам. Она зависела от дешевых энергоресурсов. Евро слаб, что увеличивает инфляцию. В-третьих, Европа подвержена экспорту в Китай, а Китай очень резко замедляет темпы роста. И, в-четвертых, внутри еврозоны существует риск фрагментации.

Рубини призывает украсть валютные резервы у Китая, Ирана и других неугодных стран так же, как это сделали с Россией. Он считает, что реальной ценностью будет обладать только золото.

В 2020 году Рубини предрек десятилетие новой Великой депрессии.

Теги: США, кризис, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети