Россия сама займется поисками убийц российских пленных, - Песков

В Кремле заявили, что Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они должны быть найдены и наказаны.

Также он отметил, что Москва будет обращаться к иностранным организациям для расследования преступления на международном уровне в том случае, если будут "какие-то намеки на эффективность". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за расстрел пленных российских солдат.