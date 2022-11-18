Мобилизованных с бронью жителей Нижнего Тагила возвращают домой

18 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мобилизованных с бронью жителей Нижнего Тагила возвращают домой

Жителей Нижнего Тагила, незаконно призванных по частичной мобилизации, возвращают домой. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Читайте также:

Напомним, ранее парламентарий рассказывал об обращениях семей тагильчан. В одной из них мобилизовали мужчину, работающего на НТМК, а в другой главу семейства забрали при наличии трех несовершеннолетних детей. При этом оба уральца имеют бронь, однако военкомат, по словам депутата, это просто проигнорировал.

"Работают, кто как хочет, в ряде случаев поражает их бездеятельность и формализм. Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но до сих пор шевелений со стороны военкома Нижнего Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своем ли месте этот товарищ?", - возмущался Иванов.

Он просил разобраться в ситуации прокурора Свердловской области Бориса Краснова. Также Максим Иванов просил помочь ошибочно мобилизованным вернуться домой.

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, запрос в прокуратуру и последующая волна публикаций про тагильского военкома привели к результату.

"По словам заявителя, в день первой публикации военком вдруг решил, что все документы в порядке и направил ходатайство в военную часть – сделал то, чего от него ждали уже давно. Направлено ходатайство, правда, Почтой России. Не внушает оптимизма, но, вместе с тем, процесс пошел", - отметил Иванов.

По его словам, вопрос пообещали решить к следующей неделе.

Теги: бронь, мобилизация, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.11.2022 13:42 Мск "На своем ли месте этот товарищ?" Депутат Госдумы призвал "привести в чувство" свердловские военкоматы


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети