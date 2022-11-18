Мобилизованных с бронью жителей Нижнего Тагила возвращают домой

Жителей Нижнего Тагила, незаконно призванных по частичной мобилизации, возвращают домой. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Напомним, ранее парламентарий рассказывал об обращениях семей тагильчан. В одной из них мобилизовали мужчину, работающего на НТМК, а в другой главу семейства забрали при наличии трех несовершеннолетних детей. При этом оба уральца имеют бронь, однако военкомат, по словам депутата, это просто проигнорировал.

"Работают, кто как хочет, в ряде случаев поражает их бездеятельность и формализм. Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но до сих пор шевелений со стороны военкома Нижнего Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своем ли месте этот товарищ?", - возмущался Иванов.

Он просил разобраться в ситуации прокурора Свердловской области Бориса Краснова. Также Максим Иванов просил помочь ошибочно мобилизованным вернуться домой.

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, запрос в прокуратуру и последующая волна публикаций про тагильского военкома привели к результату.

"По словам заявителя, в день первой публикации военком вдруг решил, что все документы в порядке и направил ходатайство в военную часть – сделал то, чего от него ждали уже давно. Направлено ходатайство, правда, Почтой России. Не внушает оптимизма, но, вместе с тем, процесс пошел", - отметил Иванов.

По его словам, вопрос пообещали решить к следующей неделе.