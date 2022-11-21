21 Ноября 2022
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Образование В России
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

С сегодняшнего дня школьники "обязаны добросовестно осваивать образовательную программу" - приказ

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Министерства просвещения РФ об изменениях в порядок организации обучения школьников, который касается домашних заданий и общего наставления.
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Приказ министерства № 888 датируется еще 7 октября, но был опубликован только недавно. Он называется "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115".

В нем отмечается, что отныне "обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы".

Фактически речь идет о том, что школьники должны хорошо учиться: ходить в школу, делать уроки и готовиться к урокам.

Важность документа, в частности, в том, что он закрепляет понятие "домашнее задание". Но также и закрепляется привязка школьников к "цифровой образовательной среде".

"Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета", - говорится в приказе.

Отмечается, что объем домашних заданий определяет учитель в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами, Гигиеническими нормативами с учетом возрастных и психофизических особенностей детей.

Минпросвещения РФ закрепило понятие "домашнее задание" и обязанность школьников его выполнять, что связано, вероятно, с отходом от представления об образовании как услуге. Видимо, до сегодняшнего дня такой обязанности у школьников формально не было.

Что касается цифровой образовательной среды, то она введена как обязанность для детей, хотя до сих пор является экспериментом с неизвестными результатами.

"Итоги этого эксперимента неизвестны, никем не подведены, зато на базе этого проекта уже создана ФГИС "Моя школа", и в ней собираются сведения о семье, о доходах, другие персональные данные", - заявил на днях вице-спикер Госдумы Петр Толстой с трибуны парламента.

Напомним, в 2020 году РАН, Минздрав РФ, НМИЦ здоровья детей и другие организации издали гигиенические нормативы и специальные требования к условиям работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования. В них отмечается (табл. 4. 9), например, что ноутбук, компьютер или планшет в младших классах можно использовать максимум 90 минут в день, из которых половину времени в школе, а половину - дома. В старших классах максимум - это 150-170 минут в день, из которых в школе - только 70-90 минут. При этом при использовании двух и более электронных устройств суммарное время работы с ними не должно превышать максимума по одному из них. То есть ни один школьник не должен контактировать с электронным устройством более 170 минут в течение всего дня и 90 минут в школе при использовании персональных устройств (ноутбук, компьютер, планшет). Для более младших школьников эта продолжительность еще меньше.

Интерактивную доску разрешается использовать дольше - до 80-120 минут. Но в этом случае остальные устройства почти не должны использоваться в течение дня ни в школе, ни дома, потому что максимально допустимое время контакта с электронными устройствами уже почти выбрано интерактивной доской. Соблюдаются ли эти требования, таких данных нет.

Изданный приказ Минпросвещения РФ действует до 1 сентября 2027 года.

Теги: школа, дети, образование, домашнее задание, цифровая образовательная среда



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