17 Ноября 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Толстой: Школа должна учить, а не собирать сведения о семье

В результате экспериментов в российском образовании накопилось огромное количество проблем, которые требуют неотложного решения. Об этом в своем выступлении на правительственном часе заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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В России много лет занимались технической стороной в образовании, а о содержании было забыто. Дети получали "образовательные услуги", а смысловой вакуум в головах школьников заполнили разрушительные идеи. Образование разрушали Болонская система, ЕГЭ и прочие новшества.

"Одним махом отказаться от ЕГЭ не получится, но с чего-то нужно начинать. Например, оставить обязательную сдачу ЕГЭ только для тех выпускников, кто планирует продолжать обучение по направлению среднего профессионального и высшего образования. И хватит уже устраивать из выпускных экзаменов специальную полицейскую операцию с досмотрами и психологическим давлением. Наши дети не преступники!" - заявил Толстой.

Он возмутился тем, что в некоторых регионах учителя недавно посвятили "Разговоры о важном" толерантности, а дети раскрашивали флаги содомского движения.

Опасения граждан вызывает цифровизация образования. Так, проект "Цифровая образовательная среда" внедрялся как эксперимент.

"Итоги этого эксперимента неизвестны, никем не подведены, зато на базе этого проекта уже создана ФГИС "Моя школа", и в ней собираются сведения о семье, о доходах, другие персональные данные. Например, там надо указать пол ребенка, и предлагаются три варианта. Увлеклись западными методичками? Это не дело школы - собирать сведения о семье и передавать в органы опеки. Школа должна учить. Составление досье на детей, все эти "индивидуальные траектории", электронные учебники, снижение роли учителя и превращение его в тьютора-навигатора - все эти вопрос требуют немедленных действий. Школы забыли о главном - образовании и воспитании достойного гражданина своей страны", - рассказал вице-спикер Госдумы.

Он назвал также недопустимой ситуацию, когда родителей не пускают в школу.

Теги: Петр Толстой, школа, образование



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