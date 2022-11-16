Сельские школы могут подчинить региональным властям

Региональным властям нужно предоставить право подчинения муниципальных образовательных учреждений. Это может помочь сократить разницу в обеспечении городских и сельских школ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, под которым подписались более 330 депутатов.

Изменения предлагается внести в статью 8 Федерального закона об образовании. В пояснительной записке говорится, что в субъектах РФ наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в этой сфере. Это затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства в России. Сложилась длинная цепочка управления с концентрацией влияния на низовом уровне. Несогласованность позиций органов региональной власти, осуществляющих управление в сфере образования, и аналогичных органов местного самоуправления приводит к разбалансировке системы образования.

Субъектам РФ будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ. Учитывая высокую дотационность муниципалитетов, это позволит повысить прозрачность финансирования системы общего образования и укрепить финансовую основу деятельности общеобразовательных организаций.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что речь идет не об обязательном подчинении сельских школ региональным властям, а о предоставлении права на подчинение муниципальных учреждений. Правда, не совсем понятно, может ли сельская школа отказаться. По его мнению, предлагаемая мера обойдет стороной школы в муниципальных образованиях крупных городов.

"Разница между городскими школами и сельскими колоссальная В случае же принятия законопроекта главы регионов получают законные основания для поддержки особенно нуждающихся в этом отдаленных школ", — написал Толстой.

В России с 2000 года было закрыто более 20 тыс. сельских школ.

В прошлом году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев прямо сказал, что у государства нет денег на качественное образование, особенно на селе, поэтому его заменяют цифровым суррогатом.

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями. Чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей у нас нет", - признал чиновник.