21 Ноября 2022
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Спорт За рубежом
Фото: fifa.com

Сборная Эквадора уверенно обыграла Катар в матче открытия ЧМ-2022

В воскресенье в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022 года. В матче открытия встречались сборная хозяев турнира и команда Эквадора.

Встреча завершилась убедительной победой эквадорцев со счетом 2:0. Дубль сделал нападающий Эннер Валенсия. Первый гол он забил с пенальти, который сам же и заработал, а второй мяч отправил в ворота соперников головой. Форвард мог оформить и хет-трик, но еще один из его голов не засчитали из-за офсайда.

Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом является сборная Франции, которой предстоит сыграть в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Напомним, также сегодня свой матч провела сборная России, которая в нынешнем мундиале не участвует. Соперником была сборная Узбекистана. Команда Валерия Карпина не сумела забить ни одного мяча.

Теги: Катар, Эквадор, ЧМ-2022, матч



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