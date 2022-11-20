20 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге потушен крупный пожар в ангаре

Крупный пожар в промзоне, который произошел в воскресенье в Екатеринбурге, удалось потушить.

Напомним, сегодня днем поступил сигнал о возгорании в переулке Речном в уральской столице. В ангаре на площади 800 квадратных метров горели материалы для производства мебели и производственные остатки. Люди эвакуировались еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в шестом часу вечера пожар был локализован. В тушении задействовали 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

пожар в переулке Речном в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"В 19 часов 57 минут открытое горение в переулке Речном в Екатеринбурге было ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - уточнили в ведомстве.

О пострадавших в результате сегодняшнего инцидента не сообщается. Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

пожар в переулке Речном в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: ангар, пожар, промзона, МЧС



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