20 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: ptzgovorit.ru

Пять человек погибли при стрельбе в баре в США

Минимум пять человек погибли во время стрельбы в баре в штате Колорадо (США). Об этом сообщает местная радиостанция со ссылкой на полицию.
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"Пять погибших и 18 раненых в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Известно, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. Подробности случившегося сейчас уточняются.

Напомним, неделю назад в кампусе Университета Вирджинии в США расстреляли троих человек. Еще двое получили ранения. В убийствах подозревается местный студент.

Сообщалось, что подобных инцидентов в США множество. Только в первом полугодии в стране произошло более 300 случаев массовой стрельбы.

Теги: стрельба, бар, США



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